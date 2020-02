Tierschützer suchen nach Hinweisen : Zwei tote Delfine mit Schusswunden in Florida aufgefunden

Saint Petersburg An der Golfküste von Florida wurden zwei Tote Delfine aufgefunden. Sie wiesen Schussverletzungen auf. Tierschützer suchen Hinweise und warnen Menschen davor, Delfine zu füttern.

Die mutmaßlich brutale Tötung zweier Delfine an der Golfküste von Florida hat Tierschützer auf den Plan gerufen. Für Hinweise zur Lösung des Falls sei eine Belohnung von 20.000 Dollar ausgelobt worden, gab die Wetter- und Ozeanographiebehörde der USA am Dienstag bekannt. Demnach wurde ein toter Delfin vergangene Woche mit Schuss- oder Stichverletzungen aufgefunden. Wildtierschützer stießen am Strand von Pensacola zudem auf einen Delfin, in dessen linker Seite eine Kugel steckte.