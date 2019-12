Terror-Motiv wird geprüft : Vier Tote nach Schüssen auf US-Marinestützpunkt in Florida

Pensacola Ein bewaffneter Mann hat das Feuer in einem Ausbildungsraum eröffnet und drei Menschen getötet. Dann wurde der Angreifer von der Polizei erschossen. Die Behörden ermitteln, ob es einen terroristischen Hintergrund gibt.

Ein Bewaffneter hat auf einem Fliegerstützpunkt der US-Marine in Florida das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Es habe mehrere Verletzte gegeben; der Angreifer sei von einem Polizisten erschossen worden, der unter den Verletzten sei, teilte der Sheriff von Escambia County, David Morgan, am Freitag mit. Ein Sprecher des Stützpunktes in Pensacola sagte, zwei der Verletzten seien in kritischem Zustand.