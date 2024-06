Buschfeuer in Florida Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand und findet verkohlte Leiche

In Teilen Floridas wüten derzeit Waldbrände. Nördlich von Pompano Beach im Bezirk Volusia County standen am Sonntag mehr als 360 Hektar Land in Flammen. Nach Angaben des Florida Forest Service war das Feuer zu 90 Prozent eingedämmt. Es war am Samstag ausgebrochen und wurde möglicherweise durch von Überreste eines früheren Waldbrandes gespeist, sagte Scott Smoak, Leiter der Feuerwehr von Volusia County, zu örtlichen Medien.