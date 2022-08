Trump war empört und sprach von einer „unangekündigten Razzia in meinem Haus“. Diese Nachricht teilte er am 8. August 2022 (Ortszeit) in dem von ihm mitinitiierten Online-Netzwerk „Truth Social“ mit. Die Agenten hätten auch einen Safe aufgebrochen, klagte er.

Polizisten stehen vor dem Eingang des Mar-a-Lago-Anwesen.