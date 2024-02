Gemälde in Florenz Militante Klimaschützer bekleben Glasscheibe vor Venus von Botticelli

Der Protest in dem viel besuchten Museum reiht sich ein in eine ganze Reihe von Aktionen gegen bekannte Kunstwerke in verschiedenen Ländern. Das Sicherheitspersonal der Uffizien räumte nach der Aktion den Saal, in dem die „Geburt der Venus“ hängt, und löschte das Licht. Den beiden Männern drohen nun hohe Geldstrafen: Das Parlament in Rom hatte im vergangenen Monat ein Gesetz verabschiedet, wonach militante Klimaschützer zur Zahlung von bis zu 60.000 Euro verurteilt werden können, wenn sie Sehenswürdigkeiten verunstalten. Inzwischen ist es auch in Kraft.