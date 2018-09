"Florence": Sturm tötet sechs Menschen in USA

Sturm „Florence“ trifft US-Bundestaaten : „Wir haben es buchstäblich mit Wänden aus Wasser zu tun“

In Wilmington (North Carolina) stehen die Straßen meterhoch unter Wasser. Foto: REUTERS/JONATHAN DRAKE

Der Sturm „Florence“ hat am Sonntag große Teile der US-Bundesstaaten North Carolina und South Carolina sowie Gebiete im Süden Virginias überschwemmt. Sechs Todesfälle sind bislang bestätigt.

Von Frank Herrmann, Raleigh

Es hört einfach nicht auf. Das Schlimmste ist der Dauerregen. Während sich der Hurrikan Florence, mittlerweile zu einem Tropentief herabgestuft, im Schneckentempo von der Atlantikküste weg aufs Appalachengebirge zubewegt, sind im Südosten der USA ganze Landstriche überflutet. Nicht nur am Ufer des Ozeans, sondern auch tief im Hinterland. Es sind Bilder, die an den Wirbelsturm Harvey denken lassen, der im August vor einem Jahr die texanische Millionenstadt Houston unter Wasser setzte. Nur dass es diesmal keine Metropole ist, die es trifft, sondern die amerikanische Südstaatenprovinz mit ihrem dichten Netz an Flüssen und Bächen.

In Swansboro, einem Küstenort nordöstlich von Wilmington, fielen seit Freitag fast 80 Zentimeter Regen, etwa die Hälfte dessen, was dort in einem statistischen Durchschnittsjahr gemessen wird. Auch weit im Landesinneren drohen verheerende Überschwemmungen, etwa circa 140 Kilometer vom Atlantik entfernt in Fayetteville, einer Stadt mit zweihunderttausend Einwohnern, wo der Cape Fear River über die Ufer zu treten droht. „Das Schlimmste kommt erst noch“, warnt Mitch Colvin, der Bürgermeister von Fayetteville.

„Wir haben es buchstäblich mit Wänden aus Wasser zu tun“, skizziert Roy Cooper, der Gouverneur des Bundesstaats North Carolina, in alarmierender Zuspitzung die Lage. Das Tropensystem lade „epische“ Regenfälle ab, sodass selbst Gegenden, in denen man normalerweise kein Überflutungsrisiko kenne, plötzlich gefährdet seien.

Als Florence die Küste North Carolinas erreichte, fielen die Windschäden zunächst geringer aus, als manche Meteorologen befürchtet hatten. Das Zentrum des Sturms war am Freitagmorgen (Ortszeit) in der Höhe von Wrightsville Beach auf Land gestoßen, ein Hurrikan der Kategorie 1, nicht der Kategorie 4, wie es der Wetterdienst der Vereinigten Staaten Tage zuvor noch für möglich gehalten hatten. Aber da Florence praktisch auf der Stelle tritt, da sich das Tief mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers bewegt, statt rasch weiterzuziehen, verwandelt es weite Gebiete mit rekordverdächtigen Niederschlägen in Seenlandschaften. Experten rechnen damit, dass sich die Wassermassen noch bis Montag über Land ergießen, das schon jetzt keinerlei Wasser mehr aufnehmen kann.

Katastrophenschützer mussten ausrücken, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten. Allein in New Bern, einer im 18. Jahrhundert von Einwanderern aus der Schweiz gegründeten Kleinstadt am Zusammenfluss von Trent River und Neuse River, wurden rund 400 Eingeschlossene auf Booten in Sicherheit gebracht. Da vielerorts Stromleitungen herabgerissen wurden, mussten mit Stand vom Sonntag nahezu achthunderttausend Haushalte ohne Elektrizität auskommen. Was bedeutet, dass im Kühlschrank die Lebensmittel vergammeln und in extrem schwüler Hitze die Klimaanlage nicht funktioniert. Nach Angaben der Behörden harren allein in North Carolina mindestens zwanzigtausend Menschen in Notunterkünften aus. Viele waren rechtzeitig vor dem Sturm mit der Aufforderung zur Evakuierung geflohen, um in Schulturnhallen, Kirchen oder Verwaltungsgebäuden zu campieren. Andere mussten in letzter Minute in Sicherheit gebracht werden, nachdem sie gehofft hatten, Florence aussitzen zu können.