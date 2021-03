Glücksgriff : Flohmarkt-Schüssel entpuppt sich als chinesische Antiquität

New York Ein Bummel auf dem Flohmarkt birgt viele Überraschungen - und für einen Mann jede Menge Geld. Die 30-Dollar-Schüssel brachte ihm ein Vielfaches ein.

Eine auf einem Flohmarkt erstandene Schüssel hat sich als teure chinesische Antiquität entpuppt - und ist nun in New York für mehr als 720 000 Dollar (etwa 600 000 Euro) versteigert worden. Ein Mann habe die Schüssel mit blau-weißem Blumenmuster im vergangenen Jahr auf einem Flohmarkt im US-Bundesstaat Connecticut entdeckt und spontan für 35 Dollar (etwa 30 Euro) gekauft, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit.