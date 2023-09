Eine Tote und 46 Verletzte in Österreich Flixbus-Fahrer wollte nach Wasserflasche im Fußraum greifen

Unmittelbar vor dem Reisebus-Unfall mit einer Toten und 46 Verletzten in Österreich hat sich der Fahrer nach eigenen Angaben nach seiner Wasserflasche gebückt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Klagenfurt bestätigte am Donnerstag, dass der 27-Jährige Ermittlern gesagt habe, er sei durstig gewesen und habe versucht, die Flasche im Fußraum aufzuheben. Zuvor hatte die „Kronen Zeitung“ von der Aussage des Mannes berichtet