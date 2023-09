Fahrzeug in Österreich umgekippt Eine Tote und 46 Verletzte bei Flixbus-Unfall

Bei einem Unfall mit einem aus Berlin kommenden Reisebus sind in Österreich eine Frau getötet und 46 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kippte der Bus in den frühen Morgenstunden bei Micheldorf im Bundesland Kärnten um. Fünf Passagiere erlitten schwere Verletzungen, darunter eine 25-jährige Deutsche aus der Nähe von Potsdam. Bei der Toten handelt es sich um eine 19 Jahre alte Österreicherin.