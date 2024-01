Terrorverdacht Verdächtiges Gespräch mitgehört – Polizei stoppt Flixbus in Belgien

Im vergangenen Oktober hatte ein mutmaßlicher Islamist zwei schwedische Fußballfans in Brüssel erschossen, bevor er selbst von der Polizei getötet wurde. Wenige Wochen zuvor hatte ein Gericht in der belgischen Hauptstadt Haftstrafen von bis zu 30 Jahren gegen Mitglieder und Helfer einer Brüsseler Islamistenzelle verhängt. Sie hatte 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen getötet.