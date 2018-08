Flitzer-Aktion bei WM 2018: Vier Pussy-Riot-Mitglieder überraschend aus Polizeigewahrsam entlassen

Veronika Nikulshina von Pussy Riot wurde aus der Haft in Russland entlassen, dann erneut inhaftiert und am 1. August wieder entlassen. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Moskau Die vier festgenommenen WM-Flitzer der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot sind überraschend aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Die Aktivisten seien frei, ein zweites Verfahren gegen sie sei aber noch am Laufen, teilte Pussy Riot in der Nacht auf Mittwoch in Moskau mit. Ein Gericht lehnte es ihren Angaben zufolge ab, das Verfahren gegen die Flitzer noch in dieser Woche zu eröffnen.