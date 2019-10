Unglück auf Jahrmarkt : „Fliegender Sitz“ löst sich in zehn Metern Höhe von Karussell - 24-Jährige stirbt in Frankreich

„Fliegender Sitz“ löst sich in zehn Metern Höhe von Karussell - 24-Jährige stirbt in Frankreich

Saint-Etienne Bei einem schweren Unglück auf einem Jahrmarkt in Zentralfrankreich ist eine Frau getötet worden, eine weitere wurde schwer verletzt. Die Tragödie hatte sich auf einem Karussell ereignet.

Die 24 und 20 Jahre alten Frauen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes am späten Montagabend während einer Karussell-Fahrt in etwa zehn Meter Höhe mit ihren "fliegenden Stühlen" auf den Boden geschleudert. Die Ältere starb noch am Unglücksort, die Jüngere schwebte am Dienstag in Lebensgefahr.