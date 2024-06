Brände im Südosten der Türkei Flammen greifen von Acker auf Dörfer über - Fünf Menschen getötet

Der Brand brach in einem Gebiet aus, das an die Provinzen Diyarbakir und Mardin angrenzt. Angefacht durch Windböen erfasste das Feuer schnell die Dörfer Köksalan, Yazcicegi und Bagacik, wie der Gouverneur von Diyarbakir, Ali Ihsan Su, sagte. Der Brand konnte am frühen Freitag unter Kontrolle gebracht werden. Gesundheitsminister Fahrettin Koca schrieb auf der Plattform X, 44 Menschen, die Feuer und dem Rauch ausgesetzt waren, würden in Krankenhäusern behandelt. Zehn von ihnen seien in ernstem Zustand.