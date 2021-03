Boot war gekentert : Fischer überlebt vor Bali zwei Wochen im Meer

Jakarta Eine Geschichte, die für einen Film prädestiniert wäre. Vor Bali trieb ein Fischer nach einem Unglück wochenlang nur an einer Holzplanke geklammert auf dem Meer umher - und überlebte. Fünf weitere Fischer verloren allerdings ihr Leben.

Ein Indonesier hat zwei Wochen auf offener See nur an eine Holzplanke geklammert im Wasser überlebt. Der 18-jährige Muhammad Kartoyo sei vor etwa 14 Tagen zusammen mit sechs weiteren Fischern vor der Küste der Insel Bali unterwegs gewesen, als das Boot von einem großen Schiff gerammt wurde, sagte Krisna Maharta, ein Sprecher der Rettungsdienste von Bali, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Boot sei daraufhin gekentert. Am Dienstag sei der junge Mann schließlich in der Nähe der Insel Sulawesi von anderen Fischern entdeckt und gerettet worden.