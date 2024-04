Mehrere Verletzte Schusswaffenangriff an finnischer Schule

Bei einem Schusswaffenangriff am Dienstagmorgen an einer Schule in einem Vorort der finnischen Hauptstadt Helsinki sind nach vorläufigen Angaben drei Minderjährige verletzt worden. Ein ebenfalls minderjähriger Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag auf ihrer Website mit. Die Tat hatte sich demnach am Morgen gegen 09.00 Uhr (Ortszeit, 08.00 Uhr MESZ) im Vorort Vantaa nördlich von Helsinki ereignet.