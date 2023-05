Holzplanken gaben nach Provisorische Fußgängerbrücke in Finnland eingestürzt – 27 Verletzte

24 Verletzte wurden laut der Uniklinik von Helsinki in mehrere Krankenhäuser der Region gebracht; der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Yle berichtete von insgesamt zehn Schwerverletzten. Die meisten der jungen Opfer hätten Knochenbrüche erlitten, einige seien auch am Kopf verletzt worden, sagte der medizinische Leiter der Uniklinik, Eero Hirvensalo. Niemand aber schwebe in Lebensgefahr, auch gebe es keine Hinweise auf mögliche Lähmungen.