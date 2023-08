Kein Sicherheitsrisiko Atomreaktor in Finnland wegen erhöhter Feuchtigkeit vom Netz genommen

Helsinki · In Finnland wurde am Freitag ein Atomreaktor vorübergehend vom Netz genommen. Zuvor sei eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit am Generator der Turbinenanlage festgestellt worden, teilte der Betreiber mit.

18.08.2023, 19:42 Uhr

Blick auf den Reaktorblock Olkiluoto 2. Wie der Betreiber Teollisuuden Voima Oyj (TVO) am Freitag mitteilte, wurde die Stromproduktion im Reaktorblock Olkiluoto 2 am frühen Morgen eingestellt. Foto: dpa/Roni Lehti

Ein finnischer Atomreaktor ist vorübergehend vom Netz genommen worden. Wie der Betreiber Teollisuuden Voima Oyj (TVO) am Freitag mitteilte, wurde die Stromproduktion im Reaktorblock Olkiluoto 2 am frühen Morgen eingestellt, weil eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit am Generator der Turbinenanlage festgestellt worden sei. Folgen für die nukleare Sicherheit habe der Vorfall nicht. Als Ursache sei ein Leck im Kühlsystem des wassergekühlten Generators ausgemacht worden, führte TVO später aus. Nach aktueller Schätzung könne die Stromproduktion von Olkiluoto 2 nach der Lokalisierung und Behebung der Störung am 28. August wieder aufgenommen werden. Risse an zwei weiteren französischen Atomreaktoren entdeckt Schäden „nicht unerheblich“ Risse an zwei weiteren französischen Atomreaktoren entdeckt Das Atomkraftwerk Olkiluoto befindet sich auf der gleichnamigen Insel an der finnischen Westküste. Vor rund vier Monaten hatte dort ein dritter Reaktor, Olkiluoto 3, nach mehreren Jahren Verspätung seinen regulären Betrieb aufgenommen. Er soll laut TVO mindestens 60 Jahre lang Energie produzieren können. Neben Olkiluoto gibt es in Finnland außerdem noch ein weiteres Kernkraftwerk mit zwei Reaktoren, Loviisa.

(eb/dpa)