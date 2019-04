Laschet kritisiert ARD-Berichterstattung : „Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk schläft“

Düsseldorf Während am Montagabend das Pariser Wahrzeichen brannte, gab es auf der ARD Tierfilme zu sehen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bemängelte die Berichterstattung. Erst im Januar stand die ARD für die Sondersendung „Brennpunkt“ in Kritik.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über den Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame als unzureichend kritisiert. „Russia Today und Al Jazeera berichten, rechte Hetzer verbreiten erste Verschwörungstheorien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk schläft“, schrieb Laschet am Montagabend auf Twitter. Millionen Menschen fieberten mit einem der bedeutendsten kulturellen Orte in Europa und man müsse den US-Fernsehsender CNN einschalten, um die Geschehnisse zu verfolgen, während die ARD Tierfilme zeige.