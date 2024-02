Nach Feuerinferno in Valencia Heldenhafter Hausmeister bietet Spanien Trost

Nach dem Feuerinferno in einer Wohnanlage im spanischen Valencia ist die Leiche des zehnten und letzten Todesopfers geborgen worden. Es gebe keine Vermissten mehr, teilten die Behörden der Mittelmeermetropole am Samstag mit. Derweil rollte am Wochenende die Hilfe für die rund 140 obdachlos gewordenen Familien richtig an. Die Stadt stellte ein Gebäude mit 131 Sozialwohnungen für „die nächsten Monate“ zur Verfügung.