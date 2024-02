„Smokehouse Creek Fire“ Nukearanlage in Texas wegen außer Kontrolle geratener Feuer evakuiert

​ Canadian · In Texas breiten sich mehrere Brände in rasender Geschwindigkeit aus. Eine Werksanlage, in der US-Atombomben zusammengebaut und demontiert werden, wird geräumt. Eine Behörde bittet: „Beten Sie für die Sicherheit aller Beteiligten.“

28.02.2024 , 16:51 Uhr

Ein Feuerwehrauto fährt in Richtung des „Smokehouse Creek Fire“. Foto: AFP/-

Im US-Staat Texas ist eine Nukearanlage aufgrund sich schnell ausbreitender Waldbrände geräumt worden. „Wir haben unser Personal, das nicht unbedingt benötigt wird, aus reiner Vorsicht vom Gelände evakuiert“, sagte Laef Pendergraft, Sprecher des Produktionsbüros der National Nuclear Security Administration, auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit). Er betonte, dass „wir eine gut ausgerüstete Feuerwehr haben, die für solche Szenarien geschult ist, die vor Ort ist und aufpasst und bereit ist, falls es auf dem Gelände der Anlage zu einem echten Notfall kommt“. Wassermassen, Waldbrände und Wirbelstürme – das Extremwetter-Jahr 2023 Klimawandel Wassermassen, Waldbrände und Wirbelstürme – das Extremwetter-Jahr 2023 Die etwa 50 Kilometer östlich der Stadt Amarillo liegende Werksanlage Pantex ist seit 1975 die wichtigste Montage- und Demontageanlage für US-Atombomben. Die letzte neue Bombe wurde dort 1991 zusammengebaut. Seitdem wurden Tausende Waffen demontiert. Der Betrieb sei bis auf Weiteres unterbrochen, hieß es. Zuvor waren mehrere Brände in der Nähe aufgrund starker Winde und ungewöhnlich hoher Temperaturen außer Kontrolle geraten. Am Dienstagabend loderten einige Feuer 32 bis 40 Kilometer von Amarillo entfernt. Tornado richtet Verwüstungen in Nordtexas an Mindestens drei Tote Tornado richtet Verwüstungen in Nordtexas an Aus der nahe gelegene Stadt Borger berichteten Einwohner, der Ort sei von Flammen eingekreist „Es gab einen Feuerring um Borger, da gab es keinen Ausweg“, sagte die 28-jährige Adrianna Hill. „Alle vier wichtigen Straßen waren gesperrt.“ Die Flammen seien etwa 1,6 Kilometer an ihr Haus herangekommen. Am Mittwochmorgen hatte das nicht weit entfernt züngelnde Smokehouse Creek Fire nach Angaben des Forstdienstes eine Größe von gut 2000 Quadratkilometern erreicht – das ist mehr als doppelt so groß wie Berlin. Eine unbekannte Anzahl von Häusern und anderen Gebäuden im Landkreis Hutchinson County wurde beschädigt oder zerstört, wie die örtlichen Notfallbehörden mitteilten. Die Behörden forderten die Einwohner auf, ihre Mobiltelefone einzuschalten und sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Der republikanische Gouverneur Greg Abbott erklärte 60 Bezirke zum Katastrophengebiet. Das größte Feuer hat nach texanischen Behördenangaben etwa 1040 Quadratkilometer Land verbrannt. Damit hat sich die Fläche seit dem Ausbruch des Feuers am Montag mehr als verdoppelt. Was den Brand ausgelöst hat, war zunächst unklar. „Die Texaner werden dringend gebeten, Aktivitäten einzuschränken, die Funken erzeugen könnten, und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre Angehörigen zu schützen“, sagte Abbott. Betroffen ist eine dünn besiedelte, hügelige Gegend im sogenannten Panhandle.

(esch/dpa)