Brand mittlerweile eingedämmt : Feuer in der Kathedrale von Nantes richtet großen Schaden an

Feuer in der Kathedrale von Nantes richtet großen Schaden an

Nantes/Rennes In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Allerdings ist jetzt schon klar, dass ein großer Schaden entstanden ist.

Das Feuer in der gotischen Kirche war am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr mit.

In #Nantes brennt die Kathedrale. Das Bauwerk zählt zu den besten Werken der Spätgotik und hat mit mehr als 38 Metern eines der höchsten Gewölbe in Frankreich. pic.twitter.com/45K3sCxCmE

Der Brand in der Kathedrale weckte in Frankreich Erinnerungen an das verheerende Feuer in der weltberühmten Pariser Kirche Notre-Dame vor mehr als einem Jahr. „Nach Notre-Dame steht die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul im Herzen von Nantes in Flammen“, schrieb Staatschef Emmanuel Macron auf Twitter. Die Kirche sei ein „gotisches Juwel“.