Temperaturen von bis zu 44 Grad : Feuer in Australien vereinen sich zu „Mega-Brand“

Canberra In der Nacht zum Samstag haben sich drei kleinere Brände in Australien zu einem gigantischen Feuer vereint, das jetzt eine Fläche von mehr als 600.000 Hektar umfasst. Das entspricht einem Drittel der Fläche von Rheinland-Pfalz.

In einigen der von den verheerenden Buschbränden betroffenen Gebieten erreichten die Temperaturen am Freitagabend 44 Grad, Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern wurden dazu registriert. Ab Samstag allerdings wurde eine Abkühlung erwartet.

In der Nacht zu Samstag mussten Bewohner der Stadt Wodonga wegen der Brände in Sicherheit gebracht werden. In New South Wales waren mehr als 3500 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort loderten am Samstagmorgen noch immer mehr als 140 Brände.