Wetterlage soll sich verschlechtern : Touristen sollen Brandgebiete in Ostaustralien verlassen

Melbourne Tausende Touristen müssen die Buschbrandgebiete im Osten Australiens auf Anordnung der Behörden verlassen.

Allein in dieser Woche wurden an der Südküste von New South Wales nach Behördenangaben 381 Häuser durch die Brände zerstört, mindestens acht Menschen in dem Staat und im benachbarten Victoria kamen seit Montag ums Leben. Insgesamt sind seit Beginn der Krise landesweit mindestens 17 Todesopfer zu beklagen. In ganz Down Under wurden mehr als 1300 Häuser verwüstet, eine Fläche von rund fünf Millionen Hektar brannte ab.