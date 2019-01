Silvesterunglück in den Niederlanden: „Ich kann mir die Angst der Menschen gut vorstellen“

Den Haag An Silvester ist ein Freudenfeuer im niederländischen Küstenort Scheveningen außer Kontrolle geraten. Den Haags Bürgermeisterin, Pauline Krikke, war selbst vor Ort. Jetzt stellt sie die Zukunft der traditionellen Veranstaltung in Frage.

Seit Jahren ist es in einigen niederländischen Küstenorten Tradition, an Silvester am Strand große Feuer abbrennen zu lassen. Dabei liefern sich die Orte offenbar auch einen Wettstreit darum, wer das größte Feuer macht. Statt der erlaubten 35 Meter war der Holzturm in Scheveningen in diesem Jahr allerdings 48 Meter hoch. „Die Veranstalter haben mitten in der Nacht mehr Holz auf den Stapel gelegt“, sagte Krikke. Das in Kombination mit einem ungewöhnlich starken Westwind habe dafür gesorgt, dass ein gefährlicher Funkenregen über den Ort zog. Die durch die Luft fliegenden brennenden Holzstücke seien laut Augenzeugenberichten teils mehrere Zentimeter groß gewesen. Die Feuerwehr war bis in den Morgen hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie Videos im Internet zeigen.