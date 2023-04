Betrügerischer Taxifahrer aufgeflogen 1540 Euro für eine Fahrt durch Paris?

Die kontaktlose Bezahlfunktion an seinem Kartenlesegerät funktioniere nicht, gaukelte der Fahrer den Touristen demnach vor. Während diese gutgläubig ihre Pin eingaben, verdeckte der Fahrer dem Bericht zufolge mit seiner Hand den erhöhten Betrag, den er in das Gerät eingegeben hatte. Binnen weniger Monate soll der Taxifahrer so bei 71 Kunden 62 000 Euro abkassiert haben, die er vor allem für Sportwetten und Restaurantbesuche ausgab.