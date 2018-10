Festnahme in Deutschland nach Mord an bulgarischer Journalistin Viktoria Marinowa

Festnahme in Deutschland nach Mord an bulgarischer Journalistin

Sofia Im Fall der ermordeten Journalistin Viktoria Marinowa ist in Deutschland ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte Bulgariens Innenminister am Mittwochmorgen mit.

Im Fall der ermordeten bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa ist in Deutschland ein Verdächtiger festgenommen worden. Der in die Bundesrepublik geflohene Mann sei am späten Dienstagabend festgenommen worden, sagte Bulgariens Innenminister Mladen Marinow am Mittwoch in Sofia.