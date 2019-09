Festnahme am Flughafen : US-Amerikanerin will fremdes Baby in großer Tasche von den Philippinen schmuggeln

US-Amerikanerin will fremdes Baby in großer Tasche von den Philippinen schmuggeln

Festnahme am Flughafen

Manila Eine US-Amerikanerin ist auf dem Flughafen von Manila von Sicherheitskräften aufgegriffen worden. Sie wollte offenbar ein fremdes Baby außer Landes bringen. Die Frau wurde festgenommen.

Die 43 Jahre alte Frau wurde nach Angaben der Immigrationsbehörde erst am Abflug-Gate gestoppt, wo sie auf eine Maschine in die USA wartete. Das erst wenige Tage alte Kind - ein Junge, offensichtlich von den Philippinen - hatte sie in einer großen Tasche versteckt, die sie als Handgepäck mitnehmen wollte.