Wochenlang kämpften Feuerwehrleute in Südfrankreich gegen mehrere Waldbrände. Tausende Urlauber und Einheimische wurden evakuiert. Südlich von Bordeaux hat sich die Lage mittlerweile beruhigt. Doch die Auswirkungen der Flammen waren für viele Menschen in der Region spürbar. Der Rauch des Waldbrandes in La Teste de Buch zog bis Biscarosse Plage (14. Juli).