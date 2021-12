Große Kritik am TV-Event : Feministinnen und Politiker protestieren gegen „Miss France“-Wahl

Paris Die Kandidatinnen bei der französischen Miss-Wahl müssen größer als 1,70 Meter sein, Single und von „repräsentativer Schönheit“. Feministinnen laufen schon lange Sturm gegen die Veranstaltung, auch Frankreichs Gleichstellungsministerin protestiert.

Die „Miss France“-Wahl, die an diesem Samstag in Frankreich wieder ein Millionenpublikum vor die Fernseher locken dürfte, steht mehr denn je in der Kritik. Neben einer Klage vor Gericht von Feministinnen gibt es Protest der französischen Ministerin für Gleichstellung und von örtlichen Politikern in Caen, wo der diesjährige Wettbewerb organisiert wird. Als vollkommen aus der Zeit gefallen und diskriminierend werden der Wettbewerb und die Vorgaben für die 29 jungen Frauen bezeichnet, die sich gerade auf der Überseeinsel La Réunion vorbereiten.