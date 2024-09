Wake-up Partys Feiern im Club vor der Arbeit – was bringt der Trend?

Der Wecker klingelt im Morgengrauen. Menschen ziehen sich nicht wütend die Decke über den Kopf, sondern werfen sich in Partyklamotten und fahren in den Club – zum Wachtanzen. Danach kurz duschen und ab ins Büro. Was wie ein absurder Einfall klingt, geboren in einer alkoholreichen Nacht, ist in New York schon gelebte Realität. Und seit einiger Zeit auch im niederländischen Utrecht.