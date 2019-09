Was für ein Fang : Faustballer fischt Handy aus der Luft, während er Achterbahn fährt

Tarragona/Spanien Dem Neuseeländer Samuel Kempf gelingt das beinahe Unmögliche. Er fängt ein Handy auf, das die Zwei im Wagen vor ihm während einer Achterbahnfahrt verlieren - bei 134 Stundenkilometern.

Samuel Kempfs sportliche Fähigkeiten kamen bei einer kürzlichen Reise in einen Themenpark in Barcelona zum Einsatz, als er ein Handy erwischte, das bei 134 km/h durch die Luft flog. Ein Video des Vorfalls, das von Kempf auf Youtube hochgeladen wurde, hatte am Donnerstagnachmittag in nur 24 Stunden mehr als 8600 Zugriffe erhalten.