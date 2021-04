Überschwemmungen und Erdrutsche : Fast 130 Tote nach Unwettern in Indonesien

Fast 130 Tote nach Unwettern in Indonesien

Überreste von zerstörten Gebäuden liegen nach der Sturzflut und einem Erdrutsch an der Küste der indonesischen Provinz Ost-Nusa Tenggara, die an Osttimor grenzt. Foto: dpa/-

Jakarta Starke Regenfälle lösten auf indonesischen Inseln und im Nachbarland Osttimor Sturzfluten und Erdrutsche aus. Viele Menschen werden noch vermisst.

In Indonesien ist die Zahl der Todesopfer nach den Überschwemmungen und Erdrutschen im Osten des Inselreiches weiter gestiegen. Die Behörden gaben sie am Dienstag mit 128 an. Mindestens 72 Menschen wurden noch vermisst, nachdem der Zyklon Seroja die Provinz Ost-Nusa-Tenggara heimgesucht hatte.