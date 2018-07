Fashion-Show in Miami: Bikini-Model stillt ihr Baby auf Laufsteg

Fashion-Show in Miami

Stillen in der Öffentlichkeit ist für viele Frauen bis heute ein Tabu-Thema. Foto: imago/UPI Photo/Shutterstock.com/ jfk image

Miami Das US-Model Mara Martin hat während eines öffentlichen Auftritts bei einem Bademode-Contest ihre Tochter gestillt. Der Auftritt löste im Internet Diskussionen aus.

Models sind für gewöhnlich Einzelkämpfer. Sie stehen im Rampenlicht, laufen den Catwalk entlang und lächeln für die Kamera. Die US-Amerikanerin Mara Martin hat am Wochenende allerdings bereitwillig den Laufsteg geteilt: Bei der „Sports Illustrated Swimsuit Fashion Show“, einem Bademode-Wettbewerb, in Miami trug sie ihre fünf Monate alte Tochter Aria auf dem Arm.

Die Fotos der Show sorgen im Internet für Diskussionen: Bei ihrem Auftritt war die rechte Brust der 30-Jährigen aus Michigan unbedeckt. Während sie in einem goldenen Bikini barfuß über den Catwalk lief, stillte sie ihre Tochter. Aria hatte Kopfhörer auf und schien vom vielen Blitzlicht nichts mitzubekommen.

Ein Beitrag geteilt von Mara Martin (@_maramartin_) am Jul 16, 2018 um 8:32 PDT

Für ihren Auftritt bekommt das Model auf Instagram viel Zuspruch. „Das ist ein weiterer Schritt, um Stillen zu normalisieren“, schreibt eine Nutzerin. „Du bist eine Heldin für Frauen.“ Eine andere kommentiert: „Wir brauchen mehr Frauen wie dich. Zu stillen bedeutet nicht, dass man nicht professionell im Job sein kann.“ Auch Model-Kollegin Haley Kalil reagierte: „Das ist so stark.“

Mode-Event in Düsseldorf

Mode-Event in Düsseldorf : Diese Promis kommen zur "Fashion Night"

Mara Martin bezog Stellung zu ihrem ungewöhnlichen Auftritt und schrieb am Dienstag auf der Fotoplattform Instagram: „Ich kann nicht glauben, dass ich Schlagzeilen mit mir und meiner Tochter mache mit etwas, das ich jeden Tag tue.“ Sie hoffe, dass das Stillen durch ihren Auftritt Normalität werde.

In der Vergangenheit haben sich zahlreiche prominente Frauen beim öffentlichen Stillen gezeigt. So posteten unter anderem die Sängerin Pink sowie die Models Miranda Kerr und Gisele Bündchen Fotos von sich und ihren Kindern. Die australische Politikerin Larissa Waters sorgte 2017 für Aufsehen, als sie ihr Kind während einer Parlamentssitzung im Plenarsaal stillte.

In Deutschland ist Stillen kein Streitthema; geschieht es öffentlich, wird es jedoch auch kontrovers debattiert: So wurde 2015 eine Frau im Hamburger Nahverkehr vom Fahrer aufgefordert, ihr Kind an einem anderen Ort zu stillen. Im Jahr 2016 wollte ein Berliner Café-Besitzer keine öffentlich stillende Kundin. Daraufhin stellten sich das Bundesfamilien- sowie das Bundesernährungsministerium auf die Seite der Mutter. Es folgten Kampagnen der Nationalen Stillkommission mit den Botschaften „Stillen ist gesund“ und „Stillen wird überall akzeptiert“.