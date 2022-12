Prestigeträchtiger Mode-Preis Fashion Awards 2022 – die Looks auf dem Red Carpet

Er gilt als einer der prestigeträchtigsten Preise der Modebranche – die Fashion Awards, auch bis 2016 als British Fashion Awards bekannt. Was Rang und Namen hat in der Modewelt, ist vor Ort. Dieses Jahr fand die Veranstaltung, die vom British Fashion Council organisiert wird, am Montag, den 5. Dezember in der Londoner The Royal Albert Hall statt.