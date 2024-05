Wohnungsnot in den USA Frau lebt ein Jahr mit PC und Kaffeemaschine in Firmenschild

Eine Verlängerungsschnur an einem Reklameschild auf dem Dach eines Supermarkts hat Bauarbeiter in den Unterschlupf einer Obdachlosen im US-Staat Michigan geführt. Die 34-Jährige habe sich in dem Schild in Midland häuslich niedergelassen, samt Schreibtisch, Computer und Drucker, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch Kleider und eine Kaffeemaschine hätten in der etwa 1,50 Meter breiten und 2,40 Meter hohen Dreieckskonstruktion Platz gefunden - „Dinge, die Sie zu Hause auch hätten“, sagte der Polizist Brennon Warren. Den Strom habe sie über eine Steckdose im Dach abgezweigt.