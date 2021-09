Fall Sabina Nessa : 36-Jähriger nach Frauenmord in London angeklagt

London Nach dem gewaltsamen Tod der 28-jährigen Sabina Nessa ist laut Scotland Yard nun ein 36-jähriger Mann angeklagt worden. Er soll die Lehrerin getötet haben. Bereits am Dienstag steht der erste Gerichtstermin an.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 28 Jahre alten Lehrerin in London ist ein 36-jähriger Verdächtiger wegen Mordes angeklagt worden. Das teilte Scotland Yard am Montagabend mit. Der Mann war am Wochenende in der Küstenstadt Eastbourne festgenommen worden. Er soll bereits am Dienstag vor Gericht erscheinen.