Fall Nicky Verstappen : Angeklagter zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt

Den Haag 22 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des elfjährigen Jungen Nicky Verstappen hat das Gericht in Maastricht das Urteil gegen den Angeklagten Jos B. gesprochen.

Der Fall Nicky Verstappen ist einer der Aufsehen erregendsten der Niederlande. Der Elfjährige verschwand am 10. August 1998 während eines Sommercamps in der Brunssummerheide nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen. Seine Leiche wurde einen Tag später gefunden. Jahrelange stockten die Ermittlungen, bis 2018 ein DNA-Massentest zu neuen Erkenntnissen führte.

Am 12. Juni wurde ein europäischer Haftbefehl gegen den zu der Zeit 55-jährigen Jos B. erlassen, am 26. August 2018 wurde er dann in Spanien gefasst. Der Fall hatte auch in Deutschland viele Menschen erschüttert.