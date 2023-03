Vater wegen Mordverdachts in U-Haft „Fall Leon“ aus Tirol – Sohn aus Mitleid getötet?

Rückblick: Ende August letzten Jahres war A., ein in St. Johann in Tirol lebender Deutscher, noch vor Sonnenaufgang mit seinem kleinen Sohn an der Uferpromenade der Kitzbühler Ache spazieren gegangen. Der Polizei sagte er später, plötzlich habe er einen harten Schlag auf den Hinterkopf gespürt und sei in Ohnmacht gefallen. Ein Passant hatte den Mann am Boden liegend aufgefunden und die Polizei angerufen.