„Red Notice“ im Fall Khashoggi: Interpol fahndet nach 20-köpfigem Killerkommando

Istanbul Nach der Ermordung des saudiarabischen Journalisten hat die Polizeiorganisation eine „Red Notice“ herausgegeben. Damit werden alle Polizei- und Justizbehörden zur Festnahme von 20 Verdächtigen aufgerufen.

Wie das türkische Justizministerium am Donnerstagabend mitteilte, gab Interpol am 1. März eine sogenannte Red Notice für 20 Verdächtige heraus, die an dem Mord im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens beteiligt gewesen sein sollen. Die Türkei hatte sie demnach Ende vergangenen Jahres beantragt.