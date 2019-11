Besuche bei Julian Assange : NDR erstattet Anzeige wegen Überwachung seiner Mitarbeiter

Hamburg Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde während seines Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft in London möglicherweise überwacht. Wie jetzt bekannt wurde, geht der NDR davon aus, dass auch seine Mitarbeiter bei Besuchen Opfer von verdeckter Bespitzelung wurden.

Die Besuche der Journalisten bei Assange in London waren demnach zwischen 2012 und Ende 2017. Die Anzeige wegen des Verstoßes gegen datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Bestimmungen richte sich gegen ein spanisches Sicherheitunternehmen und ging am Donnerstag an den nationalen Gerichtshof in Madrid.

Assange ist der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Die USA fordern seine Auslieferung. US-Ankläger werfen ihm vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, an geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu gelangen. Derzeit sitzt Assange in einem Gefängnis in Großbritannien, davor war ihm das Asyl in der ecuadorianischen Botschaft nach mehreren Jahren entzogen worden.