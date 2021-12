Fall George Floyd : Ex-Polizist Chauvin bekennt sich nach separater Anklage schuldig

Saint Paul Für die Tötung George Floyds sitzt Derek Chauvin bereits in Haft, doch ist auch nach dem Bundesrecht Anklage gegen ihn erhoben worden. Mit einem Schuldbekenntnis wendete der ehemalige Polizist einen weiteren Prozess ab.

Nach seiner Verurteilung für die Tötung von George Floyd hat Ex-Polizist Derek Chauvin sich im Sinne einer separaten Anklage nach Bundesrecht schuldig bekannt. Am Mittwoch wurde der frühere Beamte in Handschellen in den Gerichtssaal in Saint Paul im Staat Minnesota geführt. „Schuldig, Euer Ehren“, sagte Chauvin knapp. Damit räumte er im Rahmen einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft ein, dass er mit der tödlichen Festnahme von Floyd gegen dessen Bürgerrechte verstoßen habe. So kommt Chauvin nun um einen möglichen weiteren Prozess nach Bundesrecht herum, dürfte aber eine längere Haftstrafe verbüßen.