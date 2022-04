Ostern wird in Mexiko groß gefeiert. Fast zwei Wochen lang feiern die stark katholisch geprägten Mexikaner eines ihrer wichtigsten Feste und zelebrieren dieses mit bunten Prozessionen und Passionsspielen. Die Straßen werden mit Girlanden aus buntem Krepp-Papier geschmückt. Am Karsamstag finden Verbrennungen von Judas-Puppen statt und für die Kinder werden Piñatas, das sind bunte Figuren aus Pappmaschee, aufgehangen und mit Süßigkeiten gefüllt. Mit verbunden Augen und einem Stock in der Hand müssen sie die Piñata treffen, um an die Naschereien zu gelangen. (Symbolbild)