Fahrlässige Tötung „Heiler“ in England nutzt Schläge als Therapie

Die 71-Jährige hatte 2016 an einem Workshop von Xiao teilgenommen, bei dem Menschen mit schweren Erkrankungen geheilt werden sollen, indem sie wiederholt geschlagen werden oder sich selbst schlagen. Die Paida-Lajin genannte umstrittene Methode ist auch als „Prügeltherapie“ bekannt. Die an Diabetes leidende Carr-Gomm erlitt infolge der Behandlung eine sogenannte Ketoazidose und starb daran am 20. Oktober 2016.