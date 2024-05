Ermittlungen wegen eines Verkehrsunfalls Fahrer bei Kollision mit Tor am Weißen Haus getötet

Der männliche Fahrer sei nach dem Unfall gegen 22.30 Uhr Ortszeit am Samstagabend tot im Fahrzeug entdeckt worden, teilte der Secret Service mit. Beim Zusammenprall des Fahrzeugs mit einem Tor am Weißen Haus in Washington ist der Fahrer getötet worden. Die Polizei von Washington berichtete, das Fahrzeug sei gegen eine Sicherheitsabsperrung an der Kreuzung 15th Street und Pennsylvania Avenue NW gekracht. Es werde in dem Fall lediglich wegen eines Verkehrsunfalls ermittelt. Für das Anwesen von US-Präsident Joe Biden habe keine Gefahr bestanden, ließ der Secret Service wissen.