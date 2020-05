Name: Salah Abdeslam (festgenommen am 18. März 2016)

Straftat: Terrorismus – Pariser Anschläge im November 2015

Geschlecht: männlich

Größe: 175 cm

Augenfarbe: braun

Geburtsdatum: 15. September 1989

Nationalität: französisch

Ethnische Herkunft: Nordafrika

Sprachen: arabisch, französisch

Sachstand zum Fall: laufende Ermittlungen



Gesuchte Person ist sehr gefährlich und möglicherweise bewaffnet! Nach diesen Verdächtigen fahndet die Polizei in NRW.