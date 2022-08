Passagiere blieben unverletzt : Fähre nach Brand in schwedischem Hafen angekommen

Eine Luftaufnahme des Schiffs „Stena Scandica“ vor der schwedischen Insel Gotska Sandön. Foto: dpa/John Jonsson

Update Stockholm Vor der Küste Schwedens ist eine Autofähre mit rund 300 Menschen in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden, allerdings fiel bald darauf der Strom aus. Danach startete ein Wettlauf gegen die Zeit. Nun ist die Fähre im Zielhafen angekommen.

Nach einem dramatischen Abend und vielen Stunden Fahrt ist die Fähre Stena Scandica sicher im Hafen von Nynäshamn in Schweden angekommen. Im schwedischen Fernsehen war am Dienstagvormittag zu sehen, wie zwei Schlepper dem Schiff bei der Einfahrt in den Hafen assistierten.

Auf der Passagierfähre mit 299 Menschen an Bord, die auf dem Weg von Ventspils in Lettland nach Schweden war, war am Montag ein Brand in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen. Dieser war schnell gelöscht, hatte aber einen Stromausfall verursacht, sodass das Schiff am Abend bei starkem Wind auf die schwedische Insel Gotland zugetrieben war.

Daraufhin hatten Rettungskräfte zur Sicherheit begonnen, Familien mit Kindern und ältere Menschen mit Helikoptern von Bord zu bringen. Sie wurden auf der gotländischen Passagierfähre M/S Visby abgesetzt, die dem Schiff zu Hilfe geeilt war.

Kurz vor der Küste hatte die Besatzung die Gefahr doch noch gebannt und zwei Motoren zu Laufen gebracht. In langsamem Tempo setzte sich die Fähre daraufhin am späten Montagabend in Richtung ihres Zielhafens in Bewegung - in Begleitung eines Schleppers, der Küstenwache und eines Schiffs der Seerettung.

„Wir rechnen damit, dass sie in fünf bis sechs Stunden ihren Zielort erreicht. Das ist aber auch vom Wetter abhängig“, sagte eine Sprecherin der Schifffahrtsbehörde noch am Abend gegen 22 Uhr. Die Evakuierung war kurz zuvor wegen Einbruchs der Dunkelheit abgebrochen worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TT waren zuvor 25 Menschen auf eine andere Passagierfähre gebracht worden.

Die Stimmung an Bord sei ruhig gewesen, es habe keine Verletzten gegeben, hieß es. Für den Fall einer Evakuierung waren bereits kurz nach dem Brand Lotsenboote und Helikopter in Richtung der Fähre geschickt worden.

(jmb/peng/mzu/dpa)