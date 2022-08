Stromausfall nach Feuer : Dramatische Rettungsaktion nach Brand auf Fähre in Schweden

Update Stockholm Vor der Küste Schwedens ist eine Autofähre mit rund 300 Menschen in Brand geraten. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, allerdings fiel bald darauf der Strom aus. Danach startete ein Wettlauf gegen die Zeit.

Nach einem Brand und einer dramatischen Evakuierungsaktion hat die Passagierfähre Stena Scandica am späten Montagabend Kurs auf ihren Zielhafen in Schweden genommen. Das Feuer, das zuvor in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck der Fähre entstanden war, hatte am Nachmittag zwar schnell gelöscht werden können. Der Brand hatte jedoch einen Stromausfall verursacht, woraufhin die Fähre am Abend bei starkem Wind Richtung Süden auf die Insel Gotland zugetrieben war.