Unglück vor Kairo Fähre versinkt im Nil – mindestens zehn Menschen sterben

Beim Untergang einer Nilfähre sind in Ägypten mindestens zehn Menschen gestorben. Fünf Menschen überlebten das Unglück, wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte. Das Boot war in einem Vorort der Hauptstadt Kairo unterwegs und sollte Tagelöhner im Auftrag einer Baufirma zu ihrer Arbeitsstelle bringen. Warum die Fähre sank, war zunächst unklar.