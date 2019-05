Gezielte Falschinformationen : Facebook blockiert Fake-News-Seiten in Italien

Facebook blockiert Fake-News-Seiten in Italien

Das Facebook-Logo: Facebook hat 23 Seiten in Italien wegen Falschinformationen geschlossen. Foto: AP/Richard Drew

Rom Facebook hat eine Reihe von Accounts in Italien geschlossen. Viele von ihnen unterstützten die populistische Regierung und verbreiteten falsche Informationen über Migranten oder Juden.

Facebook hat nach Hinweisen auf gezielte Falschinformationen und Verstöße gegen seine Nutzerregeln eine Reihe von Seiten in Italien geschlossen. Viele der betroffenen Accounts hätten Italiens populistische Regierung unterstützt und falsche oder Zwietracht säende Informationen über Migranten und Juden sowie Impfstoffe verbreitet, teilte die Nichtregierungsorganisation Avaaz am Montag mit. Die NGO prüfte die Accounts inmitten neu aufgekommener Sorge, dass Falschinformationen – Fake News – den Wahlkampf vor den Europawahlen am 26. Mai beeinflussen könnten.