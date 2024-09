Evakuierungen und Stromausfälle Extremwetter und 41 Grad in Australien

In der bei Touristen beliebten Region Kimberley waren in der vergangenen Woche an der Wetterstation in Yampi Sound 41,5 Grad gemessen worden. Das war der höchste jemals in dieser Jahreszeit gemessene Wert. Insgesamt sei der August in Australien der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen, teilte der Wetterdienst Weatherzone mit. Das Land ist ganz besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen.